Silvester-Feuerwerk: Zündende Ideen statt nur Böllerverbote

Aufgrund der Feinstaubproblematik und der Gefahren wächst der Unmut über herkömmliche Feuerwerke an Silvester. Auf der anderen Seite geben die Deutschen hohe Summen für die private Knallerei aus. Die Städte sollten jetzt nicht nur auf Verbote setzen, sondern auch auf Anreize und Alternativen, kommentiert Sonja Fröhlich.

Die ersten Vorboten sind schon zu hören. Und in ein paar Tagen wird wieder geknallt, was die Packungen hergeben. Wieder herrschen dann mancherorts kriegsähnliche Zustände. Wieder wird es viele Schwerverletzte und Tonnen von Silvestermüll geben. Wieder wird die Feinstaubbelastung in der Luft Werte ergeben, die man sonst eher asiatischen Millionenstädten zuordnet.

Doch: Es ist Bewegung in die Diskussion um die Knallerei gekommen. Möglicherweise bahnt sich in Deutschland sogar eine Revolte gegen Raketen und Co. an. Immer mehr Bau- und Supermärkte kündigen inzwischen an, keine Schwarzpulverknaller mehr verkaufen zu wollen. In zahlreichen Städten in Deutschland gibt es mittlerweile Teil-Verbote und Einschränkungen für das Feuerwerk. Die deutsche Umwelthilfe will die Böllerei künftig in 98 deutschen Städten per Erlass stoppen lassen – und das zur Not gerichtlich durchsetzen, wie sie es mit den Diesel-Fahrverboten bereits erreicht hat.

Die Verbraucher selbst sehen das Thema inzwischen kritisch. So hat sich die Mehrheit bei einer aktuellen Umfrage für ein generelles Böller-Verbot ausgesprochen.

Klar sind Verbote unbeliebt. Ein Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Dem schloss sich CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor an, statt Böller-Verbote will er an die Vernunft der Verbraucher glauben. Jeder, sagte er, könne schließlich zu Silvester auf Feuerwerk verzichten. Das ist einfältig. Jeder kann natürlich auch auf schnelles Autofahren verzichten – dennoch gibt es Tempolimits.

130 Millionen Euro geben die Deutschen für Feuerwerke aus

Beim Feuerwerk ist das Gegenteil der Fall. Denn aus der einstigen schönen Tradition, das neue Jahr mit einem bunten Tusch am Himmel zu feiern, ist unlängst eine riesige Materialschlacht geworden. Die Lust der Deutschen an den bunten Knallkörpern steigt von Jahr zu Jahr, und die Feuerwerkskörper werden immer exzessiver. Gut 130 Millionen Euro verpulvern die Deutschen mittlerweile jährlich für ihr Silvesterfeuerwerk.

Hoch im Kurs liegen sogenannte Batteriefeuerwerke – nur einmal gezündet, geben die Dutzende Schüsse in die Luft ab, im Verbund mit mehreren Batterien sogar Hunderte. Bis zu 200 Euro lässt sich der Hobby-Pyromane den Fünf-Minuten-Spaß aus Schall und Rauch kosten. Dazu boomen die illegalen Pyros, die wegen ihrer hohen Sprengkraft und unberechenbaren Zündzeiten schwerste Verletzungen verursachen können. Doch die Warnungen bleiben seit Jahren ungehört.

Zentrale Feuerwerke für das Gemeinschaftserlebnis

Ganz ohne Verbote geht es also nicht. Wir brauchen aber auch Anreize und Alternativen, um auf den lieb gewonnenen Silvester-Höhepunkt verzichten zu wollen. Gute Beispiele sind zentrale Feuerwerke für alle. In anderen Ländern gibt es die schon lange. In Frankreich sind private Feuerwerke nicht üblich, in Paris gänzlich verboten. Aber die Hauptstadt organisiert ein zentrales Feuerwerk am Triumphbogen. Ähnliches gilt in Griechenland, da findet die Feier in Athen an der Akropolis statt

In Schweden bedarf es einer Ausbildung und einem Berechtigungsschein, um eine Rakete aus einem Schneehaufen abschießen zu können. Selbst in China ist das Abbrennen von Raketen und Böllern inzwischen eingeschränkt – obwohl China noch immer weltweit größter Produzent und Exporteur von Feuerwerkskörpern ist. Mehrere Städte dort bieten stattdessen Lichtshows mit Drohnen oder Lasern an – als umweltfreundliches Gemeinschaftserlebnis. In Indien, wo kaum ein Fest ohne Feuerwerk stattfindet, dürfen seit Kurzem nur noch „grüne“ Böller verkauft werden, die 30 Prozent weniger umweltschädlich sind.

In Deutschland wäre es nun schade drum, wenn die Debatte mit dem Feinstaub-Qualm der Böller verfliegt. Die Städte sollten sich jetzt schnell etwas einfallen lassen, womit sie der privaten Knallerei im nächsten Jahr begegnen können – und eigene, überraschende Höhepunkte setzen.

Von Sonja Fröhlich/RND