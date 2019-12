Astronauten auf der ISS können 15 Mal das neue Jahr begrüßen

Wer von Silvester gar nicht genug bekommen kann, schielt jetzt neidisch auf die Besatzung der ISS. Die Raumstation umrundet alle eineinhalb Stunden die Erde. So kann die Crew 15 Mal ein „Frohes Neues” wünschen. Gefeiert werden soll allerdings nur drei Mal.

Moskau. Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS kann an Silvester gleich 15 Mal ins neue Jahr rutschen. So oft werde die Besatzung am 1. Januar die Datumsgrenze überschreiten, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos der Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge mit. Die Raumstation umrundet die Erde alle eineinhalb Stunden. Vor zwölf Monaten konnte die ISS sogar 16 Mal das neue Jahr begrüßen.

Roskosmos nannte drei Orte, an denen die Crew feiern will: jeweils nach Ortszeit über dem Kontrollzentrum Houston (US-Bundesstaat Texas), über dem Baikalsee in Sibirien und über dem Pazifik.

Auch im All gibt es ein Silvester-Menü

Roskosmos zufolge werden zum neuen Jahr unter anderem Oliven, Pistazien, Datteln, gedörrte Preiselbeeren, Pinienkerne, Haselnüsse und Schokolade serviert. Auf schwarzen Kaviar, der sonst zu Neujahr verzehrt wurde, muss diesmal allerdings verzichtet werden.

Zurzeit halten sich auf dem Außenposten der Menschheit etwa 400 Kilometer über der Erde die russischen Kosmonauten Alexander Skworzow und Oleg Skripotschka, die US-Amerikaner Christina Koch, Jessica Meir und Andrew Morgan sowie der Italiener Luca Parmitano auf.

Feuerwerk auch aus dem Weltall zu sehen

Von der Erde aus gesehen, erhellt das Silvesterfeuerwerk den Himmel. Auch aus dem All können die Astronauten die Raketen sehen. Jedoch wirken sie dort eher wie winzige Wunderkerzen. So sah der Blick auf den mittleren Westen der USA aus, als die Nation den Unabhängigkeitstag feierte.

RND/dpa