Australien: Satelliten-Aufnahmen zeigen Ausmaß der Brände

Selbst Hunderte Kilometer über der Erde ist das Ausmaß der Brände in Australien sichtbar. Satelliten-Aufnahmen aus dem All zeigen das Feuer und Rauchschwaden in ihrer kompletten, erschreckenden Dimension. Teile Australien sind in dichten Rauch eingehüllt.

Hannover. Die anhaltenden Brände in Australien legen das Land zunehmend lahm – und zerstören die Natur. In den südöstlichen Bundesstaaten New South Wales und Victoria lodern mehr als 140 Feuer. Augenzeugen berichten von apokalyptischen Szenen im Küstenort Mallacoota, wo Tausende Menschen vor den Flammen flüchten mussten. Australiens einzigartige Tierwelt ist besonders betroffen, laut Ökologen seien bereits eine halbe Milliarde Tiere durch die Feuer verendet.

Schätzungsweise 5,9 Millionen Hektar Busch sind bereits abgebrannt – eine Fläche, deutlich größer als die Schweiz. Die Brände, die auf natürliche Weise entstanden sind, werden laut dem australische Premierminister Scott Morrison, noch Monate wüten. Grund dafür sind hohe Temperaturen und Wind gepaart mit einer extrem trockenen Landschaft – Australien leidet seit Monaten unter einer Dürre.

Aus dem All zu sehen: Australien brennt

Das Ausmaß der Katastrophe ist auch Hunderte Kilometer von der Erde entfernt sichtbar. Das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus twittert beispielsweise Aufnahmen seines Satelliten „Sentinel 3“, der rund 815 Kilometer über der Erde kreist und Feuer und Rauchschwaden deutlich zeigt. Laut Copernicus erreichten bereits die Temperaturen zudem teils 50 Grad – und der Sommer in Australien steht erst noch bevor.

Spur der Brände

Ein Bild vom 31. Dezember 2019, ebenfalls veröffentlicht von Copernicus, lässt eine regelrechte Spur des Feuers erahnen. Dass es in den Sommermonaten brennt, ist für Australien an sich nicht ungewöhnlich. Doch das Ausmaß der diesjährigen Buschbrände in Australien ist bislang einmalig. Die Glut von Bränden, die im September begannen, konnten sich enorm ausgebreitet.

Die Satelliten-Bilder wurde von „Sentinel 2“ aufgenommen, 785 Kilometer über der Erde. Die Satelliten können bei richtigen Voraussetzungen, alle fünf Tage am Äquator und alle zwei bis drei Tage in den mittleren Breiten Messungen vornehmen.

Australien – ein Land in Rauch gehüllt

Nicht nur die Brände sind gefährlich, auch die Rauchwolke, in die der Südosten mittlerweile eingehüllt ist. Laut einem Bericht von Science Alert ist die Rauchwolke derzeit etwa 1,3 Milliarden Morgen groß – halb so groß wie Europa und treibt mehr als 1600 Kilometer weiter über Neuseeland, wo einige Gletscher bereits wegen des Rauchs gelb gefärbt sind. Wenn die Rauchfront linear verläuft, könnte sie sich von Sydney über den Indischen Ozean bis nach Afghanistan erstrecken.

Die Weltraumorganisation Nasa veröffentlichte zwei Satelliten-Aufnahmen vom Satelliten Landsat 8, die die derzeitige Lage zeigen: derselbe Abschnitt des Landes, vor und während der Brände. Zu sehen ist auf den Aufnahmen auch der Küstenort Mallacoota.

Hier veröffentlicht die Nasa zudem eine tägliche Momentaufnahme der Erde, anhand von Satelliten-Aufnahmen, die Feuer, Tornados und Vulkanausbrüche dokumentieren.

Auch die Internationale Raumstation ISS veröffentlichte eine Aufnahme aus dem All. Knapp 430 Kilometer über der Küste sieht man die Rauchschwaden über die Tasmanische See in Richtung Neuseeland ziehen.

