Außerirdisches Leben: Sie könnten schon auf der Erde sein

Die Ex-Astronautin Helen Sharman war nicht nur die erste britische Frau im Weltall, sondern die erste britische Person überhaupt. Während ihres Lebens hat sie immer wieder erkannt, dass es sich lohnt, an Wunder zu glauben. Deswegen ist sie überzeugt davon, dass Leben im All tatsächlich existiert.

London. Nur an das Gewöhnliche glauben: Das hält die britische Ex-Astronautin Helen Sherman für einen Fehler. Sie glaubt an Außerirdische im All. „Außerirdische existieren, es gibt keinen Zweifel daran. Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, dass es alle möglichen Arten von Lebensformen geben muss“, sagte die Wissenschaftlerin der Zeitung „The Observer“.

Sharman hatte 1991 an einer Mission zur Raumstation Mir teilgenommen, die von der Sowjetunion gebaut worden war. Es war der erste Aufenthalt eines Astronauten aus Großbritannien im All. Die 56-jährige Chemikerin arbeitet inzwischen am Imperial College in London.

Außerirdische auf der Erde

In ihrer Kindheit war Sherman immer davon überzeugt, dass ihr nur normale Dinge passieren werden. Doch nachdem sie als erste britische Astronautin im Weltall war, hat sich ihre Einstellung geändert. Sie glaubt fest daran, dass es Leben auf anderen Planeten gibt.

Es seien auch uns unbekannte Erscheinungen des Lebens denkbar. „Es ist möglich, dass sie schon hier sind und wir sie einfach nicht sehen können.“, sagt Sherman.

Das schönste, was sie je gesehen hat

Das Leben im Weltraum hat Helen Sherman gelehrt, dass Menschen und nicht materielle Güter das wirklich Wichtige im Leben sind. Die Welt von oben zu sehen, das „helle Licht und das tiefblaue Wasser des Pazifischen Ozeans“, war das schönste, das die Britin je gesehen hat.

Die Eindrücke aus dem Weltall, so formuliert es Helen Sherman, hätten ihr die Augen für kleine Wunder geöffnet und ihr geholfen, dankbar für jedes einzelne zu sein.

RND/dpa