Temperatur-Studie: Der menschliche Körper wird immer kälter

37 Grad Celsius ist nicht mehr die normale Körpertemperatur des Menschen, besagt eine neue Studie. Die Forscher analysierten mehr als 675.000 Temperaturmessungen der vergangenen Jahrzehnte. Auch der Klimawandel könnte Einfluss auf die Körpertemperatur nehmen.

Stanford. 37 Grad Celsius – diesen Wert legte der deutsche Arzt Carl Reinhold August Wunderlich 1851 als normale Körpertemperatur fest. Dafür maß er bei rund 25.000 Patienten die Achseltemperatur. Forscher der Stanford University in den USA fanden jetzt in einer in der Fachzeitschrift „eLife“ veröffentlichte neuen Studie etwas Erstaunliches heraus. Die menschliche Körpertemperatur sei im Laufe der Jahre nicht konstant geblieben, sondern kontinuierlich gesunken.

Forscher werten etliche Temperaturmessungen aus

Das Forscherteam um Myroslava Protsiv, Catherine Ley, Joanna Lankester, Trevor Hastie und Julie Parsonnet untersuchte medizinische Aufzeichnungen aus den USA. Es handelt sich dabei um Daten von rund 24.000 Veteranen der Unionsarmee nach dem Bürgerkrieg (1860-1940). Diese Ergebnisse wurden verglichen.

Und zwar mit 15.000 Aufzeichnungen einer nationalen Gesundheits- und Ernährungsuntersuchung aus den 1970er Jahren, außerdem mit 150.000 Aufzeichnungen einer klinischen Stanford-Datenplattform aus den frühen 2000er Jahren. So gelang es den Forschern, Details über mehr als 675.000 einzelner Körpertemperaturmessungen von drei verschiedenen Kohortenpopulationen über 157 Messjahre und 197 Geburtsjahre zu sammeln.

Körpertemperaturen sinken pro Geburtsdekade

„Wir fanden heraus, dass Männer, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts geboren wurden, Temperaturen hatten, die um 0,59 Grad Celsius höher waren als die der heutigen Männer“, heißt es in der Studie. Somit konnte ein stetiger Rückgang von 0,03 Grad Celsius pro Geburtsdekade festgestellt werden. Bei den Frauen lag der Temperaturrückgang seit den 1890er Jahren bei durchschnittlich 0,32 Grad Celsius – also 0,029 Grad Celsius pro Geburtsdekade.

„Die Umwelt, in der wir leben, hat sich verändert, einschließlich der Temperatur in unseren Häusern, unseres Kontakts mit Mikroorganismen und den Lebensmitteln, zu denen wir Zugang haben“, sagte Forscherin Julie Parsonnet gegenüber der Wissenschafts-Plattform ScienceAlert. „Wir verändern uns tatsächlich physiologisch.“

Klimawandel wirkt sich auf Körpertemperatur aus

Faktoren, die Einfluss auf die Veränderung der Körpertemperatur nehmen, seien unter anderem eine zunehmende Körpermasse und ein Rückgang von chronischen Infektionen. Die Forscher vermuten, dass auch eine Erwärmung des Klimas zukünftig Auswirkungen auf die Körpertemperatur haben könnte, insbesondere wenn neue Krankheiten auftreten.

