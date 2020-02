„Grüne Dünen“: Neue Polarlichter in Finnland entdeckt

Eine besondere Ausprägung von Polarlichtern haben Hobbyastronomen in Finnland entdeckt. Wissenschaftlern war diese Form bislang unbekannt. Das Besondere: Die Lichter sehen aus wie gleichmäßige grüne Wellen.

Wissenschaftler haben dank der Informationen von Hobbyastronomen eine unglaubliche Entdeckung gemacht: eine völlig neue Form von Polarlichtern. Das Besondere: Sie bewegen sich wie Wellen.

Neue Polarlichter fielen erstmals Hobbyastronomen auf

Hobbyastronomen wendeten sich an die Wissenschaftlerin Minna Palmroth der Universität Helsinki. So fanden die „Grünen Dünen“ erstmals die Beachtung der Forscher. Das entdeckte Licht erstreckte sich über eine Länge von etwa 45 Kilometern und trat in etwa 100 Kilometern Höhe auf – was für Polarlichter eine sehr niedrige Höhe ist.

Die Wissenschaftler rund um Palmroth beschäftigten sich mit dem Phänomen und erklären nun im Fachjournal „AGU Advances“, dass sich die unübliche Wellenform der Lichter vermutlich auf Störungen in der Atmosphäre – so genannte Schwerewellen – zurückführen lässt, die durch Bewegungen in der Atmosphäre entstehen. Durch bestimmte Temperaturen werden die Schwerewellen dann in einer Luftschicht eingeklemmt und breiten sich daher waagerecht aus. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich dann Sauerstoffatome in das Muster der Wellen pressen, die grün erscheinen und so als die „Grünen Dünen“ am Himmel zu sehen sind.

Wellenförmige Lichter passen in keine Kategorie

Minna Palmroth beschäftigt sich zusammen mit einer Arbeitsgruppe mit dem erdnahen Weltraumwetter – also unter anderem mit den Polarlichtern. Dazu hat sie im Jahr 2018 ein Buch herausgebracht, das sich mit den Fragen von Hobbyastronomen beschäftigt. Die finnischen Hobbyastronomen, die die wellenförmigen Polarlichter bemerkt hatten, verglichen nach der Veröffentlichung des Buches ihre Entdeckung mit den Fotos und bemerkten, dass die dort gesehenen Lichter in keine der im Buch beschriebene Kategorie passen. Das war für sie Anlass, Palmroth zu kontaktieren.

Neue Polarlichter werden weiter erforscht

Polarlichter gelten als einzigartiges Himmelsphänomen: Menschen können diese je nach Jahreszeit in Skandinavien, Nordschottland, Spitzbergen, Island, Grönland, Kanada, Alaska und Nordsibirien beobachten. Im Norden heißen sie Aurora borealis, auf der Südhalbkugel Aurora australis.

Polarlichter werden von geladenen Teilchen des Sonnenwinds ausgelöst. Elektronen und Protonen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre und stoßen mit Sauerstoff- und Stickstoffionen zusammen, erklärt astronews.com, ein Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt.

Das Team der Universtität Helsinki erklärt, dass das Phänomen noch weiter erforscht werden müsse. Bislang wurden solche besonderen Lichter erst siebenmal beobachtet.

Von Heidi Becker/RND