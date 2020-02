Sturm „Sabine“: So stark sind die Orkanböen in Ihrer Region

Mit dem Sturmtief „Sabine“ trifft ein Orkan auf Deutschland, der in Teilen des Südens die höchste von vier Warnstufen erreicht. Über Stunden hinweg werden Orkanböen in ganz Deutschland erwartet.

An der gesamten Nordseeküste wird eine Sturmflut erwartet, die Bahn hat bereits den Zugverkehr an die Nordsee eingestellt. Auch der Fährbetrieb liegt still, viele Flugzeuge bleiben auf dem Boden. Zahlreiche Sportveranstaltungen oder Konzerte wurden abgesagt, um die Sicherheit der Zuschauer zu gewährleisten.

In mehreren Landkreisen – aktuell in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt – ist die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen worden. In der Nacht drohen Orkanböen von bis zu 180 Stundenkilometern in höheren Lagen. Dieses Maximum sei allerdings nur auf dem Brocken zu erwarten, erläutert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Flachland ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern zu rechnen. Beim DWD finden Sie immer aktuell die ausgegebenen Unwetterwarnungen.

So stark wie „Kyrill“ in 2007 soll Orkan „Sabine“ nach Prognosen des DWD jedoch nicht werden.

Sturmvorhersage für Ihren Wohnort

Der Höhepunkt des Orkans wird in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet. Auf „kachelmannwetter.com“ können Sie schauen, mit welchen Windgeschwindigkeiten Sie in Ihrem Ort rechnen müssen und wann Sie die stärksten Orkanböen überstanden haben. Einfach oben links Ihren Wohnort eingeben. In Berlin zum Beispiel ist der Orkanhöhepunkt gegen vier Uhr am Montagmorgen mit Windgeschwindigkeiten von maximal 121 Stundenkilometern zu erwarten. München hingegen kann sich auf Spitzenwerte von maximal 138 Stundenkilometern gegen 13 Uhr am Montag vorbereiten.

Zur Windböen-Vorhersage in Ihrer Region >>>

RND