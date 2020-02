Sturmtief „Sabine“: NINA, WarnWetter, KATWARN – die besten Unwetter-Apps

Seit Sonntag hält das Sturmtief „Sabine“ einige Teile Deutschlands mit Orkanböen und Starkregen in Atem. Spezielle Unwetter- und Katastrophenwarn-Apps informieren über die aktuelle Wetterlage und geben Gefahrenmeldungen für die betroffenen Gebiete raus. Doch nicht alle Apps arbeiten zuverlässig. Hier die Expertenempfehlungen.

Seit Sonntagmittag wütet Sturmtief „Sabine“ in Deutschland und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h und Starkregen trafen auf große Teile des Landes. Am Abend stellte die Deutsche Bahn bundesweit den Fernverkehr ein. Nachdem das Sturmtief sich in der Nacht bereits im Norden und der Mitte Deutschlands ausgetobt hat, wütet der Orkan nun im Süden Deutschlands.

Weiterhin Warnungen für den Süden Deutschlands

Auch am heutigen Montag stehen die Fernzüge noch still. Vielerorts bleiben heute auch die Schulen geschlossen. Einige Airlines sagten im Vorfeld bereits geplante Flüge ab. Am Münchener Flughafen wurde knapp die Hälfte der mehr als 1000 Flüge annulliert. In einigen Bundesländern rollt zumindest der Nahverkehr langsam wieder an. Der Deutsche Wetterdienst gibt auf seiner Website einen Überblick der von Unwetterwarnungen betroffenen Gebiete.

„Aktuell gibt es immer noch Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg und Bayern“, bestätigt der Tornadobeauftragte des Deutschen Wetterdiensts, Andreas Friedrich. Aufgrund der Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h empfiehlt er den Anwohnern in betroffenen Gebieten, sich nicht im Wald oder in der Nähe von Gebäuden aufzuhalten. Durch den Sturm wäre die Gefahr umkippender Bäume oder herabfallender Dachziegel nach wie vor groß.

Am stärksten wütete der Sturm in der Nacht zu Montag im Schwarzwald. Mit 177 km/h wurde die Höchstgeschwindigkeit laut DWD auf dem Feldberg gemessen. Auf dem Harzer Brocken wehte der Sturm mit 171 km/h ähnlich stark. Doch auch im Flachland sind die Auswirkungen von „Sabine“ zu spüren. Am Münchener Flughafen wurden am Montagmorgen Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h gemessen. „Schon ab Geschwindigkeiten von 118 km/h sprechen wir dabei von Orkanstärke“, erklärt Friedrich.

Daten von Wetter-Apps basieren auf regionalen Systemen

Wenn das Wetter eine drohende Gefahr darstellt, sind verlässliche Unwetter-Apps unverzichtbar. Die auf den meisten Smartphones vorinstallierten Wetter-Apps sind bei uns jedoch ungenau, weil die Daten nach dem amerikanischen Wettermodell GFS, dem Global Forecast System, ausgewertet werden. Obwohl das System in Nordamerika als zuverlässig gilt, sind die Vorhersagen für Deutschland aufgrund der geografischen Beschaffenheit weniger genau.

Bessere Ergebnisse erzielen regionale Systeme wie das europäische Wettermodell ECMWF oder das deutsche ICON-System. Bezieht eine App ihre Wetterdaten aus mehreren Modellen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine zuverlässige Vorhersage wahrscheinlicher.

Die drei besten Unwetter-Apps für iOS und Android

Besonders bei schweren Gewittern, Hochwasser oder Lawinen, die eine Gefahr für die Menschen in den betroffenen Gebieten darstellen, können Warn-Apps zu Lebensrettern werden. Generell empfehlenswert sind dabei laut dem Wetterexperten des DWD Apps, die unter anderem mit den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes arbeiten.

Das Onlinemagazin „Netzwelt“ hat ein Ranking der besten Unwetter-Apps erstellt. Auf Platz eins landet „WarnWetter“. Die Applikation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) versorgt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes mit aktuellen Warnhinweisen zur Wettersituation. Auf der nach Gefahrenlage eingefärbten Deutschlandkarte kann die Unwettersituation schnell erfasst werden. In der kostenpflichtigen Premiumversion bietet die App für Android und iOS zusätzlich ortsbezogene Voraussagen und einen Niederschlagsradar.

Zudem empfiehlt das Magazin „NINA“, die Notfall-Informations-App des Bundes. Als technische Basis dient der Applikation das modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS), welches vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betrieben wird. Auf Platz drei landet das Katastrophenwarnsystem des Fraunhofer-Instituts, „Katwarn“. Die App leitet offizielle Warnungen deutschlandweit oder gefiltert nach betroffenen Regionen weiter. Außerdem werden über die Anwendung Handlungsempfehlungen bereitgestellt.

Von Michèle Förster/RND