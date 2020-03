Frühlingswetter hält noch bis Wochenmitte an

Gute Nachricht in Corona-Zeiten: Mildes Frühlingswetter begleitet die Menschen in Deutschland auch über das Wochenende hinaus bis in die Mitte der kommenden Woche. Örtlich können es bis zu 22 Grad werden.

Offenbach. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen, begleitet von Sonnenschein, erst mal nach oben: Werden am Sonntag milde 11 bis 17 Grad erwartet, könnten die Temperaturen am Montag am Oberrhein sogar auf 18 Grad steigen, so die DWD-Meteorologen. Im Nordwesten und Westen gibt es allerdings einige Wolkenfelder, auch Regen ist möglich. Am Mittwoch dürfte zumindest in der Südhälfte Deutschlands die 20-Grad-Marke erreicht werden. Am Oberrhein könnten dann sogar bis zu 22 Grad möglich sein.

Nachts bleibt es allerdings ziemlich kühl – in Tallagen sind sogar vereinzelt Minustemperaturen möglich. Von Dauer sind die Frühlingstemperaturen nicht: In der zweiten Wochenhälfte ist mit kalten Luftmassen zu rechnen, die für einen Temperatursturz von etwa zehn Grad sorgen und von Norden nach Süden durchs Land ziehen.

RND/dpa