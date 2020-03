Corona: Jetzt mehr als 200.000 Erkrankungen weltweit

Die Zahl der Corona-Infektionen hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO die 200.000 überschritten. Die Zahl der Toten liegt danach bei mehr als 8000.

Die Zahl der weltweiten Corona-Infektionen hat die 200.000er-Marke überschritten. Die Zahl der Todesopfer ist auf über 8000 gestiegen. Allerdings gelten auch schon 82.000 Menschen als geheilt. Die amerikanische Hopkins University, die ihre Corona-Weltkarte laufend aktualisiert, kommt auf noch höhere Zahlen. Danach gibt es (Stand 18 Uhr am 18.03.) insgesamt 205.452 Infizierte. 8.248 Todesopfern stehen weltweit 82.091 Geheilte entgegen. Auffällig ist, dass die Zahl der Toten in West-Europa die der chinesischen Opfer jetzt übersteigt: In China sind 3122 Tote zu beklagen, schon Italien (2503) und Spanien (623) haben zusammen mehr Todesfälle.

RND/dpa