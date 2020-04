Ostern in Zahlen – so feiert Deutschland

Das Osterfest in Deutschland lässt sich auch in spannende Zahlen fassen. Hier sind einige interessante und erstaunliche Fakten. Sie wurden zwischen 2018 und 2019 von den Statistikexperten von Statista erhoben.

78 Prozent der Deutschen feiern Ostern in der Familie oder im Freundeskreis.

56 Prozent, mehr als die Hälfte der Deutschen, finden es Ostern am wichtigsten, dass die Familie zusammenkommt. Nur 10 Prozent freuen sich am meisten über das verlängerte Wochenende. 5 Prozent geben an, am wichtigsten sei, Zeit für sich selbst zu haben.

54 Prozent färben oder bemalen Eier zu Ostern.

18 Prozent der Deutschen geben an, dass für sie ein Gottesdienstbesuch zu Ostern dazugehört. Für jeden vierten Deutschen ein Osterfeuer oder ein Osterrad.

67 Prozent geben mindestens 15 Euro für ein Ostergeschenk aus. Nur 11 Prozent legen weniger an.

75 Prozent der Deutschen verschenken Schokolade, Pralinen oder sonstige Süßwaren zu Ostern.

220 Millionen Schokoladenosterhasen sind in Deutschland 2019 für Ostern produziert worden. 114 Millionen davon allein für den inländischen Markt.

56 Prozent geben an, ihre Ostergeschenke im Supermarkt zu kaufen. 33 Prozent im Internet und ein Prozent an der Tankstelle.

45 Prozent der Männer und Frauen in Deutschland haben schon öfter für mehrere Wochen auf ein bestimmtes Genussmittel oder Konsumgut verzichtet. 19 Prozent der Männer und Frauen haben zumindest schon einmal gefastet. Für 25 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen kommt dies nicht infrage.