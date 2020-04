Aus Tierfutter: Forscher wollen pflanzlichen Phosphor nutzbar machen

Viele Tiere nehmen mehr Phosphor zu sich als sie verdauen können und scheiden es wieder aus. Wissenschaftler wollen mittels eines Verfahrens das Phosphor aus Tierfutter anderweitig nutzbar machen.

Hamburg, Osnabrück,. Wissenschaftler aus Hamburg, Hannover und Aachen wollen ein Verfahren entwickeln, das Phosphor aus Getreidekleie für Schweine und Geflügel besser verdaulich macht. Phosphor sei ein unverzichtbarer Nährstoff für Menschen, Tiere und Pflanzen. Zuviel Phosphor allerdings behindere das Pflanzenwachstum, teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Dienstag in Osnabrück mit. Sie unterstützt das Projekt der Technischen Universität Hamburg und der Hochschulen Aachen und Hannover mit 636.000 Euro.

Phosphor landet auf dem Acker

Nichtwiederkäuende Tiere können den in den meisten Pflanzen enthaltenen Phosphor zum Beispiel aus hiesigem Getreide kaum verdauen. Sie scheiden den größten Teil wieder aus, erläuterte Projektleiter Martin Kaltschmitt von der TU Hamburg. Der landet dann mit dem Dünger auf dem Acker. Da viele Böden dadurch überversorgt seien, setzten Landwirte ganz bewusst auf nicht heimische pflanzliche Futtermittel mit geringerem Phosphorgehalt. Zudem fütterten sie mineralischen Phosphor zu, der weltweit nur noch in begrenzter Menge zur Verfügung stehe.

Die Forscher werden untersuchen, ob der Phosphor mittels chemisch-mechanischer Verfahren oder mit Hilfe von Enzymen in eine verdauliche Form gebracht werden könne, sagte Kaltschmitt. Die Tierärztliche Hochschule Hannover werde die entwickelten Futtermittel im praktischen Einsatz prüfen. Die erfolgreichen Verfahren könnten dann in großem Maßstab bei der Verarbeitung von Getreide zum Einsatz kommen. Ziel sei es, die Ackerböden weniger mit Phosphor zu belasten, den Bedarf an mineralischem Phosphor zu verringern und den Einsatz heimischer Futtermittel zu stärken.

RND/epd