Hungrig wegen Corona: Die Ratten kommen!

In Corona-Zeiten bekommen auch Ratten weniger zu fressen als sonst. Restaurants haben geschlossen und die Innenstädte sind leer. Die Nager kommen Menschen deshalb gefährlich nah, auch Haustüren sind kein Hindernis mehr. Die Tiere können an die hundert Krankheiten übertragen.

Hannover. Auch Tiere leiden unter dem Corona-Virus. Ratten beispielsweise. Die Nager haben Hunger, fällt doch ihre Hauptnahrungsquelle, der Abfall des Menschen, weg. Die Innenstädte sind seit Wochen leer, Restaurants und Kneipen haben geschlossen. Vor allem in Großstädten fällt für Ratten in Corona-Zeiten damit viel weniger Nahrung ab als sonst. Mit Folgen: Der Überlebensinstinkt der Tiere führt zu Kannibalismus und Kindermord untereinander. Und dem Menschen kommen sie näher als sonst.

Hunger treibt Ratten zu makaberen Szenen

Der amerikanische Nagetier-Experte Bobby Corrigan erklärte gegenüber “NBC-News”, dass sich hungrige Ratten sehr brutal verhalten können. Sie kämpften wortwörtlich um Leben und Tod: „Es ist genau so, wie wir es in der Geschichte der Menschheit gesehen haben, wo Menschen versuchen, Land zu übernehmen, und sie kommen mit Militär und Armeen und kämpfen buchstäblich bis zum Tod darum, wer das Land erobern wird.“

Die Verzweiflung der Ratten führe sogar zu Kannibalismus und Kindermord. Die Ratten brächten sich gegenseitig um, um den Kadaver fressen zu können, dabei machten sie auch vor dem eigenen Nachwuchs und Jungtieren in Nestern nicht Halt.

In New York befürchtet der Experte schlimme Krankheiten

Die Tierwelt kann brutal sein – das ist der Lauf der Dinge. Experten beunruhigt aber, dass sich die Ratten den Menschen in ihrer Hungersnot nähern. Laut Corrigan sind auch Haustüren kein Hindernis mehr: “Hungernde Ratten wandern jetzt Tag und Nacht, und wenn sie Lebensmittel durch die Türritzen der Menschen riechen, werden sie versuchen, sich unter den Türen durchzudrücken.” Für New York befürchtet der US-Experte ein echtes Problem: „Dort könnten sie die New Yorker mit noch schlimmeren Krankheiten als Corona anstecken.“

Die Lage in Deutschland

New York ist bekannt für sein Rattenproblem, auch schon vor Corona-Zeiten. Doch wie ist die Lage in Deutschland? Natürlich gibt es auch hier viele Ratten. Wie viele genau ist allerdings nicht bekannt, Schätzungen gehen von Millionen aus. In einem Bericht des “Tagesspiegel” klagen Obdachlose ihr Leid: Die Ratten seien schlimmer als das Coronavirus: „Und das Allerschlimmste ist, wenn diese Viecher auf dich draufspringen, nachts im Zelt“, sagt einer der Wohnungslosen.

Ein anderer Fall, in dem Ratten für Wohnungslose ein Problem darstellten, zeigt sich in Hannover. Die Stadt verbot sogenannte Gabenzäune, aus Angst vor Ratten und Mäusen. An die Gabenzäune hätten Menschen Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel für Bedürftige hängen können.

Ratten können viele Krankheiten übertragen

Tatsächlich können Ratten laut Umweltbundesamt über hundert verschiedenen Krankheiten übertragen. Den Biss einer Ratte sollte man daher dringend ernst nehmen und behandeln lassen. Da sich Ratten vor allem in der Kanalisation herumtreiben, tragen die Tiere etliche Krankheitserreger in sich, die Infektionen auslösen und Menschen gefährlich werden können. Ungeklärt ist, ob Ratten womöglich das Coronavirus übertragen können – Fälle sind bis jetzt jedenfalls noch nicht bekannt.

So schützen Sie sich vor Ratten:

Um sich vor aggressiven Ratten zu schützen, empfiehlt das Umweltbundesamt verschiedene Maßnahmen. Allen voran steht die Regel: Keine Nahrungsreste herumliegen lassen, ob draußen oder im Haus. Zudem:

Kellerfenster fest verschließen, sowie andere kleine Schlupflöcher – Ratten können sogar zwei Zentimeter klein Löcher durchqueren Lebensmittel nicht offen lagern Mülltonnen fest verschließen und sauber halten Keine Speisereste auf dem Komposthaufen im Garten werfen Keine Lebensmittelreste in der Toilette runterspülen Nistplätze, wie Gerümpel in der Garage, vermeiden Fallen aufstellen Im Notfall Kammerjäger rufen

Von Alice Mecke/RND