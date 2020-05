Wie viele Infizierten haben keine Symptome? Neue Studien liefern erstaunliche Erkenntnisse

Die “stillen Kranken” stellen Forscher derzeit vor Rätsel. Wissenschaftler aus Australien und China haben sich der Frage gewidmet, wie viele Covid-19-Infizierte keine Symptome zeigen – und wie wahrscheinlich es ist, dass sie andere anstecken.

Sydney/Wuhan. Wie viele Infektionen mit dem Coronavirus symptomlos verlaufen, ist eine der großen Fragen der Pandemie. Denn wer keine Symptome zeigt und sich der Infektion somit nicht bewusst ist, würde sich höchstwahrscheinlich auch nicht in Quarantäne begeben – und das Virus unbemerkt weiter verbreiten. Zwei Studien haben sich nun mit der sogenannten asymptomatischen Vebreitung des Virus auseinandergesetzt und sind einer Antwort auf die Frage etwas näher gekommen.

Coronavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: 80 Prozent der Infizierten zeigen keine Symptome

Australische Wissenschaftler der Macquarie University in Sydney haben Tests aller 217 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes analysiert, das Mitte März in Argentinien zu einer 21-tägigen Kreuzfahrt gestartet war. Dies war kurz nach dem Zeitpunkt, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Covid-19-Ausbruch zur Pandemie erklärte. Das Ergebnis: Von den 128 positiv getesteten Menschen an Bord des Schiffes zeigten ganze 80 Prozent keine Symptome, hieß es in der im Fachblatt “Thorax” veröffentlichten Studie.

Von den 24 Menschen, die Krankheitszeichen aufwiesen, litten die Hälfte an Atemproblemen und mussten in eine Klinik gebracht werden. Ein Passagier starb. Dennoch ist es den Forschern zufolge schwer einzuschätzen, welche Auswirkungen eine hohe Zahl an Covid-19-Patienten hat, deren Erkrankung symptomlos verläuft. Höchstwahrscheinlich sei der Corona-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff durch Infizierte ausgelöst worden, die kaum oder gar keine Symptome hatten.

Frauen werden laut Studie trotz Infektion seltener krank

In einer anderen Studie, die im Fachblatt “Journal of the American Mediacal Association” veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher aus China 78 Menschen, die in einem Krankenhaus in Wuhan positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Sie hatten alle Kontakt zu Erkrankten gehabt oder den Fischmarkt in Wuhan besucht, der als mögliche Quelle des Ausbruchs gilt. Demnach zeigten 42 Prozent Probanden keine Symptome. Auch interessant: Von diesen Menschen waren zwei Drittel Frauen. Nur acht Tage ließ sich das Virus bei ihnen nachweisen. Zum Vergleich: Bei der Gruppe der Erkrankten waren es 19 Tage.

Bei den asymptomatischen Trägern war es der Studie zufolge weniger wahrscheinlich, dass sie das Virus verbreiten – doch es bestand dennoch die Möglichkeit, dass sie andere anstecken.

Von Ben Kendal/RND