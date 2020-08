SpaceX-Kapsel mit zwei US-Astronauten im Golf von Mexiko gelandet

Planmäßig sind Doug Hurley und Bob Behnken von ihrer Raumfahrtmission zurückgekehrt: Die beiden Astronauten landeten am Sonntagabend deutscher Zeit mit ihrer Kapsel „Endeavour“ im Golf von Mexiko. Das private Unternehmen SpaceX von Elon Musk hat mit dem Flug Raumfahrtgeschichte geschrieben.

Cape Canaveral. Eine Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX ist am Sonntag mit zwei Astronauten an Bord im Golf von Mexiko gelandet. Das bestätigte SpaceX auf Twitter und zeigte ein Video der Landung. Doug Hurley und Bob Behnken sorgten dabei für eine Premiere: Es war die erste Wasserlandung nach einem US-Raumflug seit 45 Jahren und die erste im Golf von Mexiko.

Hurley und Behnken waren vor zwei Monaten zum ersten Flug einer bemannten Kapsel von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX zur Internationalen Raumstation (ISS) aufgebrochen. Sie hatten mit der von ihnen “Endeavour” genannten Kapsel eine heftige Landung vor sich. Von einer Orbit-Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde sollten sie nach Plan zunächst beim Eintritt in die Erdatmosphäre auf 560 Stundenkilometer abbremsen und beim Aufprall auf das Wasser noch rund 25 Stundenkilometer schnell sein. Größte Hitze außen beim Landeanflug: 1900 Grad Celsius.

Die letzte Wasserlandung gab es 1975 im Pazifik

An der Landestelle wartete ein Bergungsschiff mit 40 Besatzungsmitgliedern auf die Astronauten, darunter Ärzte und medizinisches Personal. Zwei schnelle Begleitboote sollten ihm den Weg weisen. Die Besatzung war angesichts der Corona-Pandemie seit zwei Wochen in Quarantäne gewesen. Die Letzte Wasserlandung von US-Astronauten fand am 24. Juli 1975 statt – im Pazifik. Damit endete die amerikanisch-sowjetische Mission “Apollo-Sojus”. In den 1960er Jahren landeten “Mercury”- und “Gemini”-Besatzungen im Atlantik, die meisten späteren “Apollo”-Kapseln dann wieder im Pazifik.

SpaceX schreibt mit dem am 30. Mai gestarteten “Crew Dragon”-Flug Raumfahrtgeschichte: Es ist der erste bemannte Raumflug eines privaten Unternehmens und war zudem der erste Start von US-Astronauten ins All von eigenem Boden aus seit fast einem Jahrzehnt; die letzte Raumfähre landete 2011 – Hurley war schon damals dabei.

RND/AP