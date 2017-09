Giftige Substanz in Londoner Einkaufszentrum

London (dpa) – Mindestens sechs Menschen sind am Abend in einem Einkaufszentrum im Osten Londons verletzt worden, als sie von Unbekannten mit einer möglicherweise giftigen Substanz besprüht wurden. Einer der Täter sei kurz darauf festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten im Westfield Shopping Centre in Stratford. Der Vorfall werde nicht als Terroranschlag behandelt, sagte ein Polizeisprecher.