Tausende Slowaken demonstrieren gegen Korruption

Bratislava (dpa) – Mehrere tausend Menschen haben in Bratislava gegen die in der Slowakei wuchernde Korruption protestiert. In Sprechchören und auf Transparenten forderten die überwiegend jugendlichen Demonstranten den Rücktritt von Innenminister Robert Kalinak sowie die Entlassung des Polizeipräsidenten und des für Korruptionsbekämpfung zuständigen Spezialstaatsanwalts. Sie folgten damit bereits zum dritten Mal einem von Künstlern und Medien unterstützten Aufruf Jugendlicher, die schon im April und Juni ähnliche Proteste organisiert hatten.