Erpresser vergiftet Lebensmittel – Bundesweite Drohung

Konstanz (dpa) – Mit der Vergiftung von Lebensmitteln will ein Unbekannter von deutschen Supermärkten und Drogerien eine zweistellige Millionensumme erpressen. Fünf vergiftete Gläschen Babynahrung wurden in Friedrichshafen am Bodensee gefunden. Die Polizei geht zwar davon aus, alle betroffenen Gläser entdeckt zu haben. Die Drohung umfasst aber nicht nur Babynahrung. Um den Fall zu klären, wurde eine Sonderkommission mit rund 220 Ermittlern gegründet. Eine internationale Fahndung nach dem Erpresser, vor allem in Österreich und der Schweiz, läuft.