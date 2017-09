Istanbul (dpa) – Eine Staatsanwaltschaft in der Türkei will den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar bei Interpol auf die Fahndungsliste setzen lassen. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Staatsanwaltschaft habe beim Justizministerium in Ankara beantragt, den Ex-Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung «Cumhuriyet» mittels einer sogenannten «Red Notice» bei der internationalen Polizeiorganisation suchen zu lassen. Ziel sei Dündars Auslieferung.