Grüne erklären sich offiziell bereit zu Jamaika-Sondierungen

Berlin (dpa) – Die Grünen haben offiziell ihre Bereitschaft zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition erklärt. «Eine Einladung der CDU und CSU zu gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit der FDP nehmen wir an», heißt es in einem Beschluss, den ein kleiner Parteitag in Berlin ohne Gegenstimmen verabschiedete. Es gebe aber keinen Automatismus für eine Regierungsbeteiligung. Der Beschluss enthält auch die Namen eines 14-köpfigen Sondierungsteams. In der Gruppe sind der linke und der realpolitische Flügel gleichermaßen vertreten.