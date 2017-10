Dreyer: Entscheidung der SPD für Opposition «unumstößlich»

Berlin (dpa) – Die SPD bleibt unter allen Umständen bei ihrer Entscheidung, nicht in Koalitionsgespräche mit der Union einzutreten. Das machte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Funke-Mediengruppe erneut deutlich. Die Festlegung der SPD, in die Opposition zu gehen, sei unumstößlich. 20,5 Prozent seien kein Wählerauftrag, um eine Regierungsbildung anzustreben, sagte die SPD-Politikerin. Der Regierungsauftrag gehe ganz klar an die CDU/CSU. Jetzt müsse sie ihn gemeinsam mit FDP und Grünen umsetzen.