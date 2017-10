Terrorverdacht nach tödlicher Messer-Attacke in Marseille

Marseille (dpa) – Im Fall einer tödlichen Messer-Attacke am Bahnhof von Marseille gehen Ermittler einem Terrorverdacht nach. Der Angreifer tötete zwei Frauen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. Die für Terrorfälle zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog die Ermittlungen an sich. Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle eröffneten im Bahnhof Saint-Charles das Feuer auf den Mann. Im Rahmen dieser Operation patrouillieren seit dem Anschlag auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» Militärs in französischen Städten. Weitere Angaben zur Identität des Angreifers gibt es bisher nicht.