Millionen in Teilzeit und Befristung

Berlin (dpa) – Mehr als jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet nicht in einem traditionellen Arbeitsverhältnis. Der Anteil der atypisch Beschäftigten ist innerhalb von 20 Jahren von 15 auf 20,7 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Gemeint sind damit befristete oder Teilzeitjobs, geringfügig Beschäftigte und Zeitarbeitnehmer. Die Linken-Abgeordnete Jutta Krellmann sieht die Lage der Beschäftigten als deutlich schlechter an als vor 20 Jahren. Eine «Zone der Unsicherheit» sei zementiert.