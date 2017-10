Messer-Angreifer von Marseille hatte tunesischen Pass

Marseille (dpa) – Der Messer-Angreifer von Marseille war nach ersten Ermittlungen der französischen Polizei Tunesier. Erst Ende der vergangenen Woche sei der Mann wegen eines Ladendiebstahls in Lyon festgenommen worden, sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt, François Molins, in Paris. Die Ermittler prüfen nun, ob der tunesische Pass echt ist. Der Mann hatte gestern am Bahnhof Saint-Charles zwei Frauen mit einem Messer umgebracht. Die Opfer waren Cousinen. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Tat für sich.