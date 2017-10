AfD-Kandidat für Bundestagspräsidium stößt auf Ablehnung

Berlin (dpa) – Bundestagsabgeordnete von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei sträuben sich dagegen, den AfD-Kandidaten Albrecht Glaser zum Bundestagsvizepräsidenten zu wählen. Zur Begründung verwiesen sie in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» auf Äußerungen Glasers, in denen er die Religionsfreiheit für Muslime in Frage gestellt hatte. Er halte die Aufregung um seine früheren Äußerungen über den Islam für «ein politisches Spiel, mit dem Ziel, die AfD herauszuhalten», sagte Glaser der Deutschen Presse-Agentur.