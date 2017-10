Türkischer Außenminister warnt vor Isolation des Irans

Istanbul (dpa) – Der türkische Außenminister hat vor der Reise von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in den Iran vor einer Isolation Teherans gewarnt. Es sei ein ernster, schwerwiegender Fehler, den Iran auszugrenzen und in die Ecke zu drängen, sagte Mevlüt Cavusoglu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Erdogan will am Mittwoch nach Teheran reisen und sich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani und dem obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei treffen. Themen seien unter anderem die Konflikte in der Region.