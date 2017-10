Chemie-Nobelpreisträger: Habe einen Satz ständig wiederholt

Stockholm (dpa) – Der Anruf des Nobel-Komitees hat den neuen Chemie-Nobelpreisträger Joachim Frank so überwältigt, dass er sich am Telefon ständig wiederholte. «“Das sind wundervolle Neuigkeiten.“ Diesen Satz habe ich wieder und wieder gesagt», berichtete der 77-Jährige nach Verkündung des Preises in Stockholm. Der US-Amerikaner Frank, in Deutschland geboren, bekommt den Preis zusammen mit Jacques Dubochet aus der Schweiz und Richard Henderson aus Großbritannien für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie. Damit können winzige Moleküle sichtbar gemacht und beobachtet werden.