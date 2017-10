New York (dpa) – Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordjagd sehr gemächlich fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones näherte sich im Handelsverlauf bis auf rund 15 Punkte der Marke von 22 700 Zählern an und schloss letztlich mit plus 0,09 Prozent auf 22 661,64 Punkte. Damit befand er sich den sechsten Handelstag in Folge im Plus. Der Kurs des Euro lag zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1765 Dollar.