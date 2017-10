Bären für die Botschaft: Vertretung in Ankara hat neue Maskottchen

Ankara (dpa) – Die deutsche Botschaft in Ankara hat neue Maskottchen: Botschafter Martin Erdmann weihte gemeinsam mit seiner Ehefrau Marion zwei bunte «Buddy-Bären» ein, die Besucher nun an der Auffahrt begrüßen und entfernt an das Wappentier Berlins erinnern. Die Verzierungen an den mannsgroßen Bären-Figuren wurden von dem jungen Istanbuler Künstler Özgün Demiröz gestaltet. Der Botschafter nannte die Skulpturen einen «Ausdruck der deutsch-türkischen Freundschaft» – die durch die Krise zwischen den beiden Ländern arg belastet ist.