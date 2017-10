DFB-Elf sichert sich WM-Ticket durch 3:1 in Belfast

Belfast (dpa) – Deutschland hat sich mit einem 3:1 gegen Nordirland das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Für Deutschland trafen Sebastian Rudy , Sandro Wagner und Joshua Kimmich. Die DFB-Auswahl hat nach neun Spielen die Maximalausbeute von 27 Punkten auf dem Konto. Im abschließenden Gruppenspiel geht es am Sonntag in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan. Die WM findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland statt.