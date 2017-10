Buenos Aires (dpa) – Der zweifache Weltmeister Argentinien droht nach fast 50 Jahren wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft zu verpassen. Die Mannschaft spielte gegen den direkten Konkurrenten Peru nur 0:0. Das Team um Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona fand kein Rezept gegen die Defensive der Gäste, Messi scheiterte in der 46. Minute am Pfosten. Als derzeit Sechster wäre Argentinien nicht in Russland 2018 dabei – am Dienstag muss das Team am letzten Spieltag in Ecuador antreten.