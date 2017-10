ZDF-«Politbarometer»: CDU und SPD in Niedersachsen gleich stark

Hannover (dpa) – Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen zeichnet sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die regierende SPD und die oppositionelle CDU kommen im ZDF-«Politbarometer» derzeit beide auf 33 Prozent. Die FDP könnte mit 10 Prozent drittstärkste Kraft werden, die Grünen liegen in der Sonntagsfrage bei 9 Prozent, die AfD kommt auf 7. Die Linke muss mit aktuell 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Die rot-grüne Regierungskoalition von Ministerpräsident Stephan Weil hat demnach keine Mehrheit, es reicht aber auch nicht für Schwarz-Gelb unter Herausforderer Bernd Althusmann.