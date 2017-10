Demonstrationen in Spanien gegen katalanische Unabhängigkeit

Madrid (dpa) – In Spanien wollen die Gegner einer Unabhängigkeit der Autonomen Region Katalonien heute auf die Straße gehen. Kundgebungen sind in Madrid, in Barcelona und in anderen Städten geplant. Sie wenden sich gegen die Bestrebungen der katalanischen Regionalregierung, die Selbstständigkeit der wirtschaftsstarken Region auszurufen. Die Regionalregierung hat derweil eine für Montag geplante Sitzung abgesagt, wie die linke Partei CUP mitteilte. Es war erwartet worden, dass dort die Unabhängigkeit ausgerufen werden sollte. Das Verfassungsgericht hatte die Sitzung verboten.