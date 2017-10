Nawalny-Anhänger vor Protesten in Russland festgenommen

Moskau (dpa) – Vor geplanten Großdemonstrationen zu Präsident Wladimir Putins 65. Geburtstag hat die russische Polizei vereinzelt oppositionelle Aktivisten festgenommen. In Krasnodar wurde der Stabschef des Oppositionellen Alexej Nawalny in Gewahrsam genommen. Ein Anwalt des Nawalny-Teams in St. Petersburg teilte per Twitter von seiner Festnahme mit. In St. Petersburg, Putins Heimatstadt, wird am Abend die größte Kundgebung erwartet. Nawalny hat landesweit in rund 80 Städten zu Protesten gegen die Staatsspitze und für freie und faire Wahlen aufgerufen.