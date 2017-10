Tote bei Busunglück in der Türkei – Auch Deutsche an Bord

Istanbul (dpa) – Ein Bus mit deutschen Reisenden an Bord ist an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei verunglückt, drei Menschen starben. Weitere zehn Insassen seien bei dem Unfall auf einer Autobahn in Antalya verletzt worden, berichtete die Zeitung «Hürriyet». Ob Deutsche zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt. Fotos zeigten einen schwer beschädigten Reisebus, der umgestürzt auf seinem Dach lag. Der Fahrer wurde den Informationen zufolge festgenommen.