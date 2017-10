Einzelne Festnahmen in Moskau nach Nawalny-Protesten

Moskau (dpa) – Nach dem zunächst friedlichen Protest gegen Präsident Wladimir Putin in Moskau hat die russische Polizei in der Nacht mehrere Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny festgenommen. Wie die Bürgerrechtsbewegung Offenes Russland von Kremlkritiker Michail Chodorkowski mitteilte, lösten die Sicherheitskräfte einen Protest unweit des Kremls auf und nahmen mehrere Menschen vorübergehend in Gewahrsam. Die offizielle – aber nicht von den Behörden erlaubte – Kundgebung der Nawalny-Anhänger war in der Hauptstadt erstmals in diesem Jahr ohne Gewalteskalation zu Ende gegangen.