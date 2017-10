Weiterhin Probleme bei der Bahn nach «Xavier»

Berlin (dpa) – Schäden beseitigen, Strecken freigeben: Die Deutsche Bahn bemüht sich nach den Zerstörungen durch den Herbststurm «Xavier» darum, den Normalzustand wiederherzustellen. Allerdings müssen sich Reisende von Berlin nach Hamburg auch zum Wochenstart noch in Geduld üben und längere Fahrtzeiten einplanen. Von Berlin aus in Richtung Hamburg könnten die Arbeiten noch mehrere Tage dauern, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. In die umgekehrte Richtung sollte die Strecke am Morgen wieder freigegeben werden.