Deutlich mehr fettleibige Kinder und Jugendliche

Genf (dpa) – Die Zahl extrem dicker Kinder und Jugendlicher hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten mehr als verzehnfacht. Während 1975 weltweit etwa elf Millionen 5- bis 19-Jährige fettleibig waren, waren es 2016 schon 124 Millionen. Das berichten die Weltgesundheitsorganisation und das Imperial College London in der Fachzeitschrift «The Lancet». Nicht nur in absoluten Zahlen, auch prozentual ist die Veränderung deutlich. Werbung für ungesunde Snacks, hohe Preise für gesunde Nahrungsmittel, weniger Bewegung – diese Faktoren hätten zu dem Trend beigetragen, so die Autoren.