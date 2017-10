New York (dpa) – Die Wall Street hat ihren Rekordlauf der vergangenen zwei Wochen trotz eines trägen Handelsverlaufs fortgesetzt. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 22 872 Punkten. Der Eurokurs stieg auf den höchsten Stand in diesem Monat. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1866 US-Dollar.