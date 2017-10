Forscher: Schönheitsideale haben sich ausgeweitet

New York (dpa) – Die Schönheitsideale der Menschen haben sich einer Studie von US-Forschern zufolge in den vergangenen knapp 30 Jahren ausgeweitet. Das Team von der Boston University verglich für seine jetzt veröffentlichten Forschungen zwei vom US-Magazin «People» erstellte Listen der schönsten Menschen der Welt – die aus dem Jahr 1990, auf der 50 Stars genannt wurden, und die von 2017 mit 135 Stars. Das Ergebnis: Die «schönsten Menschen» von der diesjährigen Liste waren im Durchschnitt älter und hatten eine breitere Palette an Hautfarben.