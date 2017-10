Verletzte bei Schießerei in schwedischer Stadt Trelleborg

Stockholm (dpa) – Bei einer Schießerei in Trelleborg im Süden Schwedens sind am Abend vier Männer verletzt worden. Die Polizei riegelte das Gebiet mit einem Großaufgebot ab. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.