Union Berlin rückt auf Rang drei vor – Kiel bleibt oben

Düsseldorf (dpa) – Union Berlin hat die Aufstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga wieder im Blick. Die Berliner gewannen bei Jahn Regensburg mit 2:0 und eroberten zumindest für einen Tag den dritten Tabellenplatz hinter Holstein Kiel. Der Aufsteiger aus Schleswig-Holstein bleibt dem souveränen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf nach dem 5:3-Erfolg in Heidenheim auf den Fersen. Am Tabellenende feierte die SpVgg Greuther Fürth den zweiten Sieg und konnte nach dem 2:1-Erfolg gegen Erzgebirge Aue den letzten Tabellenplatz verlassen.