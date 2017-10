SPD siegt klar bei Niedersachsen-Wahl

Hannover (dpa) – Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen klar gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen kamen die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Stephan Weil auf 36,9 Prozent. Die CDU stürzte mit 33,6 auf ein historisch schlechtes Ergebnis. Die Grünen verloren deutlich und kamen nur noch auf 8,7 Prozent, die FDP auf 7,5 Prozent. Die AfD zieht mit 6,2 Prozent erstmals in den Landtag in Hannover ein. Die Linke verpasste mit 4,6 Prozent erneut den Einzug ins Parlament. Eine Fortsetzung von Rot-Grün ist voraussichtlich nicht möglich.