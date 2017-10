Spanische Regierung setzt Barcelona Frist bis Donnerstag

Madrid (dpa) – Die spanische Regierung hat sich enttäuscht über die Erklärung des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont geäußert. Dieser hatte in einem Brief an Ministerpräsident Mariano Rajoy ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er nun in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit von Katalonien erklärt hat oder nicht. Eine spanische Regierungssprecherin sagte dazu, Madrid bedauere die Antwort und warte nun darauf, dass die Regionalregierung bis Donnerstag ihre Unabhängigkeitsbestrebungen abbreche und sich gemäß der Verfassung der Zentralregierung unterordne.