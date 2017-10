Feuer an ICE: Bahnhof am Frankfurter Flughafen kurz gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) – Ein Feuer an einem ICE hat einen größeren Einsatz am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens ausgelöst. An dem Zug, der auf dem Weg von Essen nach München gewesen sei, habe ein Wagen im mittleren Bereich von außen gebrannt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Vermutlich sei ein überhitzter Motor der Auslöser gewesen. Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten hätten die Flammen zwar schnell gelöscht, es sei aber zu starker Rauchentwicklung gekommen. Deswegen sei der gesamte Fernbahnhof gesperrt worden. Nach etwa einer Dreiviertelstunde sei diese Sperrung dann wieder aufgehoben worden.