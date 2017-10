Seehofer lobt SPD-Sieger Weil als guten Ministerpräsidenten

München (dpa) – CSU-Chef Horst Seehofer hat die bisherige Arbeit von Niedersachsens SPD-Wahlsieger Stephan Weil ausdrücklich gelobt. «Der Kollege Weil ist ein guter Ministerpräsident», sagte der bayerische Regierungschef nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Weil, der auch SPD Landeschef in Niedersachsen ist, spiele etwa auch in der Ministerpräsidentenkonferenz eine beachtliche Rolle. Die SPD hatte gestern in Niedersachsen die Landtagswahl klar gegen die CDU gewonnen. Künftig haben SPD und Grüne aber keine eigene Mehrheit mehr.