Umfrage: Mehrheit für GroKo-Gespräche der SPD

Berlin (dpa) – Eine Mehrheit der Bundesbürger – nämlich 61 Prozent – ist einer Umfrage zufolge dafür, dass die SPD in Gespräche mit der Union über eine Neuauflage der großen Koalition eintritt. Diese Ansicht vertreten auch 58 Prozent der Anhänger der Sozialdemokraten, wie die Allensbach-Erhebung ergab. Für eine baldige Neuwahl treten demnach vor allem Anhänger der Linkspartei und der AfD ein. In einem Spitzentreffen mit den Parteichefs von SPD, CDU und CSU will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Abend die Möglichkeiten einer Regierungsbildung ausloten.