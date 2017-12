Ministerin Zypries wirbt für Energiesparen beim Weihnachtsschmuck

Berlin (dpa) – Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat empfohlen, in der Weihnachtszeit auf energiesparenden Baumschmuck umzusteigen. «Wer auch an Weihnachten mit der Zeit geht, schmückt seinen Baum mit modernen, effizienten Lichterketten. Mit LED-Lampen spart man Geld und trägt gleichzeitig noch zum Klimaschutz bei», sagte die Ministerin der «Bild»-Zeitung. Die Politikerin rechnete vor: «Fünf ältere Lichterketten verursachen in sechs Wochen Vorweihnachtszeit ungefähr 25 Euro an Stromkosten – mit LED-Lichterketten sind es nur 3,60 Euro.»