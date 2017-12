Turin (dpa) – Titelverteidiger Juventus Turin bleibt in der italienischen Fußball-Meisterschaft erster Verfolger von Spitzenreiter SSC Neapel. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri siegte im Spitzenspiel gegen Vizemeister AS Rom 1:0 und liegt mit 44 Punkten dicht hinter dem SSC Neapel, der am Nachmittag gegen Sampdoria Genua 3:2 gewann. Den Siegtreffer erzielte der frühere Bayern-Verteidiger Medhi Benatia in der 18. Minute.