Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Washington (dpa) – Fünf Menschen sind beim Absturz eines privaten Kleinflugzeuges in Florida ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine war unmittelbar nach dem Start bei dichtem Nebel am Boden zerschellt, teilte der Sheriff von Polk County über Twitter mit. «Aus unbekanntem Grund, aber vermutlich wegen des Nebels» sei die Cessna abgestürzt, schrieb der Sheriff über «die schreckliche Tragödie an Weihnachten».